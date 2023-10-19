В Латвии добиваются преследования таксиста за шпионаж в пользу РФ

Служба государственной безопасности Латвии (СГБ) обратилась в прокуратуру с просьбой начать уголовное преследование в отношении мужчины, который, работая таксистом, целенаправленно и систематически собирал информацию для российских спецслужб.

Как пишет "Европейская правда", об этом порталу Delfi сообщили в СГБ.

В ходе расследования СГБ обнаружила 23 случая шпионажа со стороны этого лица.

Гражданин Латвии поддерживал регулярную связь с руководителями преступной организации "Антифашисты Прибалтики".

Мужчина регулярно предоставлял им информацию о личном составе и технике вооруженных сил Латвии и стран-союзников на территории страны.

Мужчина собрал и передал так называемым "Антифашистам Прибалтики" и информацию о стратегически важных объектах на территории Латвии.

Также мужчина передавал преступной организации информацию о компаниях в Латвии, которые поддерживают Украину и выступают против российской агрессии.

Сбору информации помогала работа таксистом, которая позволяла сравнительно спокойно находиться вблизи аэропорта, порта и других стратегически важных объектов.

Как уже сообщалось, этого мужчину задержала СГБ 15 августа этого года по подозрению в шпионаже в пользу России.

Дома у задержанного было обнаружено несколько носителей информации, а также символы, подтверждающие прокремлевские идеологические убеждения человека, например флаги России и СССР.

Уголовный процесс в отношении этого лица отделен от уголовного процесса "Антифашистов Прибалтики". Таксисту инкриминируется преступление, предусмотренное статьей 85 Уголовного закона, а именно шпионаж.

Напомним, 13 и 14 октября Служба государственной безопасности Латвии провела уголовно-процессуальные действия на объектах, связанных с одним предприятием в Риге и других регионах Латвии, из-за подозрения в предоставлении ресурсов российским вооруженным силам.