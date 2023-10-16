Укр Рус Eng

У Латвії відкрили справу через можливу участь місцевої компанії у постачанні армії РФ

Понеділок, 16 жовтня 2023, 15:44

Служба державної безпеки Латвії (СДБ) провела кримінально-процесуальні дії на об'єктах, пов'язаних з одним підприємством у Ризі та інших регіонах Латвії, через підозру в наданні ресурсів російським збройним силам.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє портал Delfi з посиланням на агентство LETA.

За інформацією агентства, кримінально-процесуальні дії провели в п’ятницю і в суботу на підприємстві АТ Arta-F, загалом - на п'яти об'єктах.

СДБ порушила кримінальний процес відповідно до статті 77.2 Кримінального закону, а саме за можливе непряме передання майна стороні, яка бере участь у збройному конфлікті за межами території Латвійської Республіки, спрямованому проти територіальної цілісності України.

Під час обшуків СДБ вилучила велику кількість носіїв інформації та документів, а також зразки продукції підприємства. Також на об'єктах, пов'язаних із компанією, було виявлено грошові кошти на суму понад пів мільйона євро.

Протягом останніх тижнів у ЗМІ з'явилася інформація про кілька випадків можливої співпраці латвійських компаній із Міністерством оборони Росії.

У неділю, 15 жовтня, програма Nekā personīga телеканалу TV3 повідомила, що медіа опозиціонера Кремля Михаїла Ходорковського виявило зв'язок між виробником обмундирування для російської армії та латвійською компанією АТ Arta-F, яка, крім іншого, виготовляє ґудзики й блискавки.

За даними Firmas.lv, Arta-F зареєстрована 1991 року, а її статутний капітал становить 712 641 євро. У 2022 році оборот компанії склав 8,062 мільйона євро, а прибуток – 983 930 євро. Реальними бенефіціарами компанії є Владислав Андрєєв і Віталій Андрєєв.

У Nekā personīga телеканалу TV3 йшлося про те, що медіа "Ходорковський Live" від початку війни стежить за кількома виробниками, які забезпечують російську армію. Серед них – холдинг BTK-Group, який вважається одним з основних виробників військового одягу в Росії. Його заводи розташовані в десяти регіонах, а також у Білорусі та Південній Осетії.

За указом Путіна, підписаним 2010 року, холдинг став центральним постачальником збройних сил. Інформація про розміри держзамовлення BTK-Group засекречена. Компанія також не афішує широко, що шиє армійську форму.

Nekā personīga вказує на те, що в інтернеті є бази даних, за якими можна відстежувати маршрути логістичних вантажів. Вони містять інформацію про відправника товару, одержувача, опис товару, дату відправлення, а також вагу вантажу. На основі цієї інформації можна оцінити, яка частина продукції Arta-F пішла в Росію.

Журналісти медіа Ходорковського підрахували, що вартість товарів, відправлених компанією в Росію з початку війни, становить приблизно шість мільйонів доларів США. Більша частина дісталася холдингу BTK – Group. "З цього, звісно, не можна зробити прямих висновків про те, що все це використовувалося при виробництві обмундирування для армії окупантів. Але суми значні", – було сказано в програмі.

25 вересня СДБ повідомила, що почала додаткове розслідування опублікованої в мас-медіа інформації про те, що латвійські компанії нібито постачають на російські військові заводи мікросхеми.

У AT Arta-F спростували інформацію про постачання мікросхем до Росії. Менеджер з розвитку компанії Лев Лапкіс повідомив агентству LETA, що контракти з Росією були розірвані з початком війни, а до цього мікросхеми компанією не вироблялися і не поставлялися для військових цілей.

Незалежне інтернет-видання російських журналістських розслідувань The Insider раніше писало, що, незважаючи на експортний контроль і санкції, після вторгнення Росії в Україну Латвія продовжує експортувати в Росію мікросхеми на мільйони євро.

Нагадаємо, з початку повномасштабної війни РФ проти України Служба державних доходів Латвії порушила понад 200 кримінальних справ за фактами порушення санкцій, але поки не змогла покарати жодного експортера.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Латвія санкції