У Латвії відкрили справу через можливу участь місцевої компанії у постачанні армії РФ

Служба державної безпеки Латвії (СДБ) провела кримінально-процесуальні дії на об'єктах, пов'язаних з одним підприємством у Ризі та інших регіонах Латвії, через підозру в наданні ресурсів російським збройним силам.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє портал Delfi з посиланням на агентство LETA.

За інформацією агентства, кримінально-процесуальні дії провели в п’ятницю і в суботу на підприємстві АТ Arta-F, загалом - на п'яти об'єктах.

СДБ порушила кримінальний процес відповідно до статті 77.2 Кримінального закону, а саме за можливе непряме передання майна стороні, яка бере участь у збройному конфлікті за межами території Латвійської Республіки, спрямованому проти територіальної цілісності України.

Під час обшуків СДБ вилучила велику кількість носіїв інформації та документів, а також зразки продукції підприємства. Також на об'єктах, пов'язаних із компанією, було виявлено грошові кошти на суму понад пів мільйона євро.

Протягом останніх тижнів у ЗМІ з'явилася інформація про кілька випадків можливої співпраці латвійських компаній із Міністерством оборони Росії.

У неділю, 15 жовтня, програма Nekā personīga телеканалу TV3 повідомила, що медіа опозиціонера Кремля Михаїла Ходорковського виявило зв'язок між виробником обмундирування для російської армії та латвійською компанією АТ Arta-F, яка, крім іншого, виготовляє ґудзики й блискавки.

За даними Firmas.lv, Arta-F зареєстрована 1991 року, а її статутний капітал становить 712 641 євро. У 2022 році оборот компанії склав 8,062 мільйона євро, а прибуток – 983 930 євро. Реальними бенефіціарами компанії є Владислав Андрєєв і Віталій Андрєєв.

У Nekā personīga телеканалу TV3 йшлося про те, що медіа "Ходорковський Live" від початку війни стежить за кількома виробниками, які забезпечують російську армію. Серед них – холдинг BTK-Group, який вважається одним з основних виробників військового одягу в Росії. Його заводи розташовані в десяти регіонах, а також у Білорусі та Південній Осетії.

За указом Путіна, підписаним 2010 року, холдинг став центральним постачальником збройних сил. Інформація про розміри держзамовлення BTK-Group засекречена. Компанія також не афішує широко, що шиє армійську форму.

Nekā personīga вказує на те, що в інтернеті є бази даних, за якими можна відстежувати маршрути логістичних вантажів. Вони містять інформацію про відправника товару, одержувача, опис товару, дату відправлення, а також вагу вантажу. На основі цієї інформації можна оцінити, яка частина продукції Arta-F пішла в Росію.

Журналісти медіа Ходорковського підрахували, що вартість товарів, відправлених компанією в Росію з початку війни, становить приблизно шість мільйонів доларів США. Більша частина дісталася холдингу BTK – Group. "З цього, звісно, не можна зробити прямих висновків про те, що все це використовувалося при виробництві обмундирування для армії окупантів. Але суми значні", – було сказано в програмі.

25 вересня СДБ повідомила, що почала додаткове розслідування опублікованої в мас-медіа інформації про те, що латвійські компанії нібито постачають на російські військові заводи мікросхеми.

У AT Arta-F спростували інформацію про постачання мікросхем до Росії. Менеджер з розвитку компанії Лев Лапкіс повідомив агентству LETA, що контракти з Росією були розірвані з початком війни, а до цього мікросхеми компанією не вироблялися і не поставлялися для військових цілей.

Незалежне інтернет-видання російських журналістських розслідувань The Insider раніше писало, що, незважаючи на експортний контроль і санкції, після вторгнення Росії в Україну Латвія продовжує експортувати в Росію мікросхеми на мільйони євро.

Нагадаємо, з початку повномасштабної війни РФ проти України Служба державних доходів Латвії порушила понад 200 кримінальних справ за фактами порушення санкцій, але поки не змогла покарати жодного експортера.