Поліцію Лондона критикують за жорстке затримання 13-річного хлопця з водяним пістолетом

Лондонську столичну поліцію критикують за розправу над 13-річним підлітком з водяним пістолетом.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє BBC.

Хлопчик влаштував "водяний бій" зі своїм молодшим братом 19 липня, коли патрульний поліцейський повідомив про можливе застосування вогнепальної зброї. На місце ймовірного злочину були направлені озброєні підрозділи.

Ініціатива "Альянс за підзвітність поліції" (APA) оголосила, що водяні пістолети були явно іграшковими, один – біло-синій, а інший – фіолетово-білий.

Темношкірого хлопчика при цьому "зіштовхнула" з велосипеда поліцейська. Потім озброєні люди оточили його, направили на нього зброю і затримали. 13-річного хлопця, якого з міркувань дотримання особистих прав називають лише Дитиною Х, відпустили лише після того, як його мати виступила проти поліції, повідомляє APA.

APA додала, що "поводження з Дитиною Х і сцена, що розгорнулася, були жахливими", а до матері хлопчика офіцери "ставилися з презирством".

Старший суперінтендант поліції Джеймс Конвей вибачився перед родиною. Водночас він заявив, що внутрішнє розслідування не виявило жодних правопорушень.

"Наші служби реагування стикаються з ситуаціями, що швидко розвиваються, спираючись на обмежену інформацію, доступну їм на той момент", – сказав Конвей.

"Це жодним чином не применшує нашого визнання травми, завданої хлопчикові, за яку я незабаром після цього вибачився перед його родиною", – додав він.

Поліцейські, за його словами, повинні поводитися з усією на вигляд вогнепальною зброєю як зі справжньою, зарядженою зброєю, поки не буде доведено протилежне. Розслідування за скаргою на расові упередження триває.

Нагадаємо, у середу, 18 жовтня, близько опівночі поліція Естонії була змушена випровадити з будівлі парламенту (Рійгікогу) гостей, які прийшли на запрошення депутатів і заважали своєю поведінкою оточуючим.