Полицию Лондона критикуют за жесткое задержание 13-летнего подростка с водяным пистолетом

Лондонскую столичную полицию критикуют за расправу над 13-летним подростком с водяным пистолетом.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает BBC.

Мальчик устроил "водную битву" со своим младшим братом 19 июля, когда патрульный полицейский сообщил о возможном применении огнестрельного оружия. На место предполагаемого преступления были направлены вооруженные подразделения.

Инициатива "Альянс за подотчетность полиции" (APA) объявила, что водяные пистолеты были явно игрушечными, один – бело-синий, а другой – фиолетово-белый.

Темнокожего мальчика при этом "столкнула" с велосипеда полицейская. Затем вооруженные люди окружили его, направили на него оружие и задержали. 13-летнего подростка, которого из соображений соблюдения личных прав называют лишь Ребенком Х, отпустили лишь после того, как его мать выступила против полиции, сообщает APA.

APA добавила, что "обращение с Ребенком Х и развернувшаяся сцена были ужасными", а к матери мальчика офицеры "относились с презрением".

Старший суперинтендант полиции Джеймс Конвей извинился перед семьей. В то же время он заявил, что внутреннее расследование не выявило никаких правонарушений.

"Наши службы реагирования сталкиваются с быстро развивающимися ситуациями, опираясь на ограниченную информацию, доступную им на тот момент", – сказал Конвей.

"Это никоим образом не умаляет нашего признания травмы, нанесенной мальчику, за которую я вскоре после этого извинился перед его семьей", – добавил он.

Полицейские, по его словам, должны обращаться со всем на вид огнестрельным оружием как с настоящим, заряженным оружием, пока не будет доказано обратное. Расследование по жалобе на расовые предубеждения продолжается.

Напомним, в среду, 18 октября, около полуночи полиция Эстонии была вынуждена выпроводить из здания парламента (Рийгикогу) гостей, которые пришли по приглашению депутатов и мешали своим поведением окружающим.