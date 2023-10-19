В Естонії під час засідання парламенту вночі поліції довелось втрутитись через "п'яний інцидент"

У середу, 18 жовтня, близько опівночі поліція Естонії була змушена випровадити з будівлі парламенту (Рійгікогу) гостей, які прийшли на запрошення депутатів і заважали своєю поведінкою оточуючим.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал ERR.ee

Керівник поліцейського підрозділу охорони Рійгікогу Вальтер Панк повідомив, що близько опівночі, під час нічного засідання парламенту, в кафе стався інцидент.

"Гості членів Рійгікогу своєю поведінкою заважали оточуючим і тим самим порушували внутрішній порядок у будівлі. Один із чоловіків вступив у словесну перепалку з депутатом Рійгікогу, після чого поліція випровадила як депутата, так і двох інших людей із будівлі", – сказав Панк в інтерв'ю ERR.

За даними поліції, провадження порушено не було, оскільки ситуація розв'язалася мирно і відвідувачі покинули будівлю.

"Я вважаю, що це дуже поганий тон, коли вночі до нас приводять п'яниць, які в підсумку починають заподіювати незручності депутатам. Я закликаю віцеспікерів і спікера закликати цього депутата до порядку. Ми обов'язково розберемося з цим сьогодні (19 жовтня. – Ред.)", - сказав депутат Рійгікогу Анті Пооламетс.

"Давно не було подібного нахабства, щоб охоронцям доводилося випроваджувати веселих пияк, яких сюди запрошують, які потім просто вештаються без діла і сплять у хмільному чаду", – додав Пооламетс.

Крім того, у середу голова засідання Рійгікогу перервав на п'ять хвилин нічне засідання, щоб випровадити із залу депутата Юку-Калле Райда, який заснув.

У четвер члени Рійгікогу опублікували в соціальних мережах відео і фотографії, зроблені в кафе Рійгікогу, і фото Райда, який спить у залі засідань.

Нагадаємо, 15 жовтня у Польщі, де проходили парламентські вибори, у Люблінському воєводстві правоохоронцям довелось переслідувати члена виборчої комісії, який перебував за кермом у стані алкогольного сп’яніння.

А в Фінляндії міністру економіки довелось зперечувати повідомлення місцевих ЗМІ про те, що він був п'яний на службі – і не один раз.