Бобры до конца октября лишили баварский курорт железнодорожного сообщения

По меньшей мере на две недели не будет поездов до и с баварского курорта Оберстдорф, поскольку чрезвычайно активные бобры разрыли железнодорожную насыпь на юге Баварии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

Из-за бобровых нор туристический город Оберстдорф в Альгау останется отрезанным от железнодорожного сообщения как минимум до конца октября.

Эксперт по грунту сейчас изучает повреждения железнодорожной насыпи на пути к Имменштадту и то, как его можно лучше всего отремонтировать, сообщила пресс-секретарь Deutsche Bahn.

Эксперт также должен выяснить, живут ли бобры все еще в норах.

По данным Deutsche Bahn, автобусы и такси теперь курсируют между Зонтгофеном и Оберстдорфом вместо отмененных поездов.

Оберстдорф – самый южный муниципалитет Германии, наиболее известный как место для катания на лыжах, пеших прогулок и альпинизма.

В конце сентября лось заблудился в тоннеле между станциями метро шведской столицы Стокгольма Sätra и Vårby gård и вызвал остановку на красной линии метрополитена.

Напомним, в Берлине в конце июля сообщили о якобы "львице" на свободе, которую долго и безрезультатно искали. Впоследствии выяснилось, львицей мог быть дикий кабан.