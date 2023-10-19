Після арешту на кліматичній акції Грета Тунберг вийшла на кліматичну акцію

20-річна екоактивістка зі Швеції Грета Тунберг у четвер долучилась до акції протесту біля офісу інвестиційного банку JP Morgan у Лондоні попри висунуті напередодні звинувачення через участь в іншому кліматичному протесті.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Тунберг разом із активістами з групи Fossil Free London заблокувала вхід до лондонського офісу JP Morgan, вимагаючи від банку припинити фінансування проєктів, пов'язаних з викопним паливом.

Fossil Free London стверджує, що JP Morgan був основним джерелом фінансування цих проєктів із моменту підписання Паризької угоди – глобальної домовленості урядів обмежити зростання середньої глобальної температури на 1,5 градуса вище доіндустріального рівня.

Фото: PA Media

Цій акції передував кліматичний протест біля лондонського готелю, де відбувся захід за участі керівників нафтових компаній.

Під час протесту Тунберг разом зі ще 26 активістами заарештували й звинуватили в порушенні громадського порядку. Вона має постати перед судом 15 листопада.

Перед тим окружний суд шведського міста Мальме оштрафував Тунберг удруге поспіль через непокору поліції під час кліматичної акції проти видобутку нафти.

Грета Тунберг стала обличчям молодих кліматичних активістів у всьому світі після щотижневих протестів перед шведським парламентом. У червні вона відвідала Україну, а також доєдналась до мітингу проти екоциду в Україні, який організували українці у німецькому Бонні перед будівлею ООН.