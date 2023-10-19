После ареста на климатической акции Грета Тунберг вышла на климатическую акцию

20-летняя экоактивистка из Швеции Грета Тунберг в четверг присоединилась к акции протеста возле офиса инвестиционного банка JP Morgan в Лондоне, несмотря на выдвинутые накануне обвинения из-за участия в другом климатическом протесте.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Тунберг вместе с активистами из группы Fossil Free London заблокировала вход в лондонский офис JP Morgan, требуя от банка прекратить финансирование проектов, связанных с ископаемым топливом.

Fossil Free London утверждает, что JP Morgan был основным источником финансирования этих проектов с момента подписания Парижского соглашения – глобальной договоренности правительств ограничить рост средней глобальной температуры на 1,5 градуса выше доиндустриального уровня.

ФОТО: PA MEDIA

Этой акции предшествовал климатический протест возле лондонского отеля, где состоялось мероприятие с участием руководителей нефтяных компаний.

Во время протеста Тунберг вместе с еще 26 активистами арестовали и обвинили в нарушении общественного порядка. Она должна предстать перед судом 15 ноября.

Перед тем окружной суд шведского города Мальме оштрафовал экоактивистку Грету Тунберг второй раз подряд за неповиновение полиции во время климатической акции против добычи нефти.

Грета Тунберг стала лицом молодых климатических активистов во всем мире после еженедельных протестов перед шведским парламентом. В июне они посетила Украину, а также присоединилась к митингу против экоцида в Украине, который организовали украинцы в немецком Бонне перед зданием ООН.