Держдеп США оголосив рідкісне попередження на тлі ескалації на Близькому Сході

Державний департамент США в четвер оголосив рідкісне "глобальне попередження" американцям із закликом виявляти підвищену обережність на тлі ескалації в регіоні Близького Сходу.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Держдеп попереджає громадян США про "зростання напруженості в різних точках світу, можливість терористичних атак, демонстрацій або насильницьких дій, спрямованих проти громадян та інтересів США".

У зв’язку з цим американців закликають бути пильними в туристичних місцях, а також стежити за актуальною інформацією на офіційних сторінках відомства.

Посольства США під час "глобального попередження" можуть за необхідності збільшити охорону, евакуювати частину персоналу або обмежити його пересування.

Попередження Державного департаменту з’явилось на тлі протестів, що спалахнули по всьому Близькому Сходу у відповідь на війну між Ізраїлем і ХАМАС, частина з яких відбувались біля дипломатичних установ США.

Востаннє Державний департамент оголошував "глобальне попередження" у серпні 2022 року після вбивства лідера "Аль-Каїди" Аймана аз-Завахірі, попереджаючи, що прихильники терористичного угруповання можуть атакувати американські об'єкти та громадян.

Нагадаємо, напередодні президент США Джо Байден не поїхав до Йорданії для саміту з її королем Абдаллою II, президентом Палестинської національної адміністрації Махмудом Аббасом і президентом Єгипту Абделем Фаттахом Ас-Сісі після вибуху в лікарні в секторі Гази, де загинули сотні людей.