Байден відклав візит до Йорданії

Президент США Джо Байден відклав свій візит до Йорданії та заплановану зустріч з її королем Абдаллою II, президентом Палестинської автономії Махмудом Аббасом і президентом Єгипту Сісі після вибуху в лікарні в секторі Гази, де загинули сотні людей.

Як пише "Європейська правда", про це повідомив Білий дім.

У заяві йдеться, що президент США з нетерпінням чекає на особисту консультацію з цими лідерами найближчим часом та погодився залишатися на регулярному й прямому зв'язку з кожним з них протягом найближчих днів.

"Президент надіслав свої найглибші співчуття у зв'язку із загибеллю невинних людей під час вибуху в лікарні в Газі та побажав якнайшвидшого одужання пораненим", – говориться в повідомленні.

За словами речника Білого дому, координатора зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джона Кірбі, рішення не їхати до Йорданії ухвалили після розмов з лідерами країн та враховуючи занепокоєння, яке мав президент Аббас з приводу триденного трауру.

Очікується, що Байден відвідає в середу Ізраїль.

Перед цим Байден раніше провів телефонні розмови з прем'єром Ізраїлю та главою Палестинської національної адміністрації Махмудом Аббасом.

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