Госдеп США объявил редкое предупреждение на фоне эскалации на Ближнем Востоке

Государственный департамент США в четверг объявил редкое "глобальное предупреждение" американцам с призывом проявлять повышенную осторожность на фоне эскалации в регионе Ближнего Востока.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Госдеп предупреждает граждан США о "росте напряженности в разных точках мира, возможность террористических атак, демонстраций или насильственных действий, направленных против граждан и интересов США".

В связи с этим американцев призывают быть бдительными в туристических местах, а также следить за актуальной информацией на официальных страницах ведомства.

Посольства США во время "глобального предупреждения" могут при необходимости увеличить охрану, эвакуировать часть персонала или ограничить его передвижение.

Предупреждение Государственного департамента появилось на фоне протестов, вспыхнувших по всему Ближнему Востоку в ответ на войну между Израилем и ХАМАС, часть из которых происходили возле дипломатических учреждений США.

Последний раз Государственный департамент объявлял "глобальное предупреждение" в августе 2022 года после убийства лидера "Аль-Каиды" Аймана аз-Завахири, предупреждая, что сторонники террористической группировки могут атаковать американские объекты и граждан.

Напомним, накануне президент США Джо Байден не поехал в Иорданию для саммита с ее королем Абдаллой II, президентом Палестинской национальной администрации Махмудом Аббасом и президентом Египта Абделем Фаттахом Ас-Сиси после взрыва в больнице в секторе Газа, где погибли сотни людей.