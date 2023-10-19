Молдова посилює заходи безпеки на тлі ескалації на Близькому Сході

Влада Молдови оголосила про запровадження з вечора четверга додаткових заходів безпеки в країні та на кордонах "в умовах ескалації ризиків для глобальної безпеки на тлі війни в Ізраїлі".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.

Серед іншого, на територію Міжнародного аеропорту Кишинева пускатимуть тільки пасажирів, персонал і членів екіпажів повітряних суден, а доступ до летовища обмежать середніми воротами терміналу.

Співробітники Прикордонної поліції Молдови проведуть оперативні заходи з посилення прикордонного контролю та заходів безпеки в усіх пунктах перетину державного кордону, зокрема й в аеропорту Кишинева.

"Конкретні дії, спрямовані на забезпечення безпеки громадян і держави Республіки Молдова, будуть продовжуватися", – заявили в прикордонній службі країни.

Заходи безпеки посилять збільшенням оперативних можливостей правоохоронців, обміном між ними оперативною інформацією "з метою запобігання можливим спробам дестабілізації верховенства права".

Нагадаємо, європейські уряди в перші дні після нападу ХАМАС запровадили додаткові заходи, аби захистити єврейські громади.

Міністерство внутрішніх справ Іспанії раніше цього тижня оголосило, що впроваджує додаткові заходи безпеки в межах підвищеного раніше рівня антитерористичної готовності.