В Іспанії посилюють заходи антитерористичної безпеки

Міністерство внутрішніх справ Іспанії впроваджує додаткові заходи безпеки в межах підвищеного раніше рівня антитерористичної готовності.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Mundo.

Відповідне рішення було ухвалене у зв'язку з кризою на Близькому Сході та останніми терактами у Франції минулого тижня і Брюсселі напередодні.

На засіданні комітету з оцінки терористичної загрози правоохоронні відомства домовилися вжити низку додаткових заходів в рамках поточної ситуації, визначеної рівнем 4 з 5 антитерористичної активності.

Серед цих заходів, зокрема, посилення заходів безпеки в певних особливо вразливих точках на всій території країни та посилення антитерористичних заходів силами і службами державної безпеки.

Нагадаємо, ввечері 16 жовтня у Брюсселі сталася стрілянина, яка виявилась ісламістським терактом. Як стало відомо, нападник вигукував "Аллах акбар" і є симпатиком ІДІЛ. Двоє загиблих від рук терориста виявилися шведськими футбольними фанатами і схоже, що нападник умисно стріляв у них.

Вранці підозрюваного терориста затримали в одному з районів бельгійської столиці, під час затримання він отримав серйозні поранення і за кілька годин помер у лікарні.

Прем’єр Швеції після спілкування з бельгійським прем’єром заявив, що усе вказує на те, що теракт був спрямований "проти Швеції і шведських громадян".