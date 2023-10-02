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Турция нанесла авиаудары по курдам в Ираке после нападения смертника в Анкаре

Понедельник, 2 октября 2023, 07:18

Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и заявила, что уничтожила 20 объектов запрещенной в стране курдской группировки после теракта в Анкаре.

Об этом, как сообщило агентство Anadolu, объявило Министерство обороны Турции в воскресенье, пишет "Европейская правда".

В министерстве отметили, что турецкие военные провели авиаудары по базам Рабочей партии Курдистана (РПК), которую Анкара считает террористической, на севере Ирака в Гари, Хакурке, Метине и Кандиле.

"В результате авиаударов уничтожено в общей сложности 20 объектов, состоящих из пещер, приютов, бункеров, укрытий и складов, которые использует сепаратистская террористическая организация, в которых, вероятно, скрывались высокопоставленные члены террористической организации", – говорится в сообщении Минобороны Турции.

В воскресенье террорист-смертник взорвал взрывное устройство у входа в здание МВД в Анкаре. Ранения получили двое полицейских. Другого нападающего убила полиция.

Евросоюз осудил теракт в столице Турции у здания Министерства внутренних дел.

РПК, имеющая базы на севере Ирака, взяла на себя ответственность за теракт.

Турция провела многочисленные трансграничные наступательные операции против РПК на севере Ирака.

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