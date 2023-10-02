Глава МЗС Литви нагадав, чому Заходу не можна "втомитись від війни"

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс наголосив, що від подальшої рішучості Заходу у підтримці України залежить, чи з’явиться у світі ще більше осередків нестабільності, чи, навпаки, потенційні агресори відмовляться від своїх намірів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав у коментарі ЗМІ перед неформальною зустріччю глав МЗС країн Євросоюзу, яка вперше в історії проходить у Києві.

Ландсбергіс припустив, що західні союзники у питанні допомоги Україні підійшли до моменту, коли подальші їхні дії будуть чітким сигналом для світу.

"Якщо не буде дуже серйозних кроків, серйозних політичних зобов’язань, може виникнути сумнів, чи справді ми маємо на увазі те, що кажемо, говорячи про готовність підтримувати Україну "стільки, скільки необхідно", а я би сказав – до перемоги України", – зазначив міністр закордонних справ Литви.

Він висловив сподівання, що зустріч міністрів у Києві допоможе розвіяти такі сумніви та чітко підтвердить, що держави ЄС налаштовані підтримувати Україну до перемоги і справді бачать її майбутнім членом ЄС.

"Мій меседж дуже чіткий і актуальний по обидва боки Атлантичного океану: нам у цій ситуації треба турбуватися не лише через Росію. Є також інші диктатори, інші авторитарні режими, які зараз пильно стежать, як Захід відреагує на затяжну війну Росії проти України. Чи зможемо ми об’єднати спільні сили і дати відсіч авторитарній Росії, щоби інші зважали на це, якщо мають якісь плани", – пояснив Габріелюс Ландсбергіс.

Ландсбергіс припустив, що нестабільність і напруга, яку можна спостерігати на Балканах, Південному Кавказі, в африканському регіоні Сахель, не є випадковим збігом обставин.

"Думаю, між цими осередками нестабільності є взаємозв’язок. І якщо ми не будемо мати успіху у тому, щоб Україна перемогла, таких буде ставати більше", – наголосив глава МЗС Литви.

Він додав, що очікує серйозних сигналів після зустрічі міністрів у Києві, тому що це місце було б найбільш символічним для таких заяв.

Тим часом глава МЗС Чехії каже, що не чекає проблем від результатів виборів у Словаччині, та закликав не поспішати з побоюваннями до формування нового уряду країни.



