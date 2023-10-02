Глава МИД Литвы напомнил, почему Западу нельзя "уставать от войны"

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис отметил, что от дальнейшей решимости Запада в поддержке Украины зависит, появится ли в мире еще больше очагов нестабильности, или, наоборот, потенциальные агрессоры откажутся от своих намерений.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в комментарии СМИ перед неформальной встречей глав МИД стран Евросоюза, которая впервые в истории проходит в Киеве.

Ландсбергис предположил, что западные союзники в вопросе помощи Украине подошли к моменту, когда дальнейшие их действия будут четким сигналом для мира.

"Если не будет очень серьезных шагов, серьезных политических обязательств, может возникнуть сомнение, действительно ли мы имеем в виду то, что говорим, говоря о готовности поддерживать Украину "столько, сколько необходимо", а я бы сказал – до победы Украины", – отметил министр иностранных дел Литвы.

Он выразил надежду, что встреча министров в Киеве поможет развеять такие сомнения и четко подтвердит, что государства ЕС настроены поддерживать Украину до победы и действительно видят ее будущим членом ЕС.

"Мой месседж очень четкий и актуальный по обе стороны Атлантического океана: нам в этой ситуации надо беспокоиться не только из-за России. Есть также другие диктаторы, другие авторитарные режимы, которые сейчас пристально следят, как Запад отреагирует на затяжную войну России против Украины. Сможем ли мы объединить общие силы и дать отпор авторитарной России, чтобы другие учитывали это, если имеют какие-то планы", – пояснил Ландсбергис.

Ландсбергис предположил, что нестабильность и напряжение, которое можно наблюдать на Балканах, Южном Кавказе, в африканском регионе Сахель, не являются случайным стечением обстоятельств.

"Думаю, между этими очагами нестабильности есть взаимосвязь. И если мы не будем иметь успеха в том, чтобы Украина победила, их будет становиться больше", – подчеркнул глава МИД Литвы.

Он добавил, что ожидает серьезных сигналов после встречи министров в Киеве, потому что это место было бы наиболее символичным для таких заявлений.

Между тем глава МИД Чехии говорит, что не ждет проблем от результатов выборов в Словакии, и призвал не спешить с опасениями до формирования нового правительства страны.