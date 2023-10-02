У країнах Балтії вересень виявився найтеплішим в історії спостережень

Щонайменш у Литві та Естонії вересень 2023 року став найтеплішим в історії спостережень.

Про це повідомили метеорологічні відомства країн, пише "Європейська правда".

Литовська гідрометеорологічна служба LHMT повідомила, що середньомісячна температура у вересні склала 16,5°C, на 1,6 градуса перевищивши рекорд 60-річної давнини, повідомляє LRT.

"Це найтепліший вересень в історії сучасних спостережень, з 1961 року", - прокоментували у відомстві.

Попередні "теплі" рекорди вересня реєстрували у 1975 і 2020 році, коли середньодобова температура місяця становила 14,8-14,9°C.

Естонське метерологічне відомство також заявило про найтепліший вересень в історії спостережень, повідомляє ERR.

Cередньомісячна температура склала 15.6°C, що на 3.4°C більше за середні показники 1991-2020 років. До цього настільки ж теплий вересень був у 1934 році, з середньою температурою 15.1°C.

Як зазначив представник метеослужби Таймі Пал’як, вересень за погодними показниками був немов ще один літній місяць.

Найтеплішим в історії спостережень вересень був також для Франції.

Для Британії найспекотнішим днем 2023 року стало 9 вересня, попри настання календарної осені.