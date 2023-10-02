В странах Балтии сентябрь оказался самым теплым в истории наблюдений

По меньшей мере в Литве и Эстонии сентябрь 2023 года стал самым теплым в истории наблюдений.

Об этом сообщили метеорологические ведомства стран, пишет "Европейская правда".

Литовская гидрометеорологическая служба LHMT сообщила, что среднемесячная температура в сентябре составила 16,5°C, на 1,6 градуса превысив рекорд 60-летней давности, сообщает LRT.

"Это самый теплый сентябрь в истории современных наблюдений, с 1961 года", – прокомментировали в ведомстве.

Предыдущие "теплые" рекорды сентября регистрировали в 1975 и 2020 году, когда среднесуточная температура месяца составляла 14,8-14,9°C.

Эстонское метеорологическое ведомство также заявило о самом теплом сентябре в истории наблюдений, сообщает ERR.

Среднемесячная температура составила 15.6°C, что на 3.4°C больше средних показателей 1991-2020 годов. До этого столь же теплый сентябрь был в 1934 году, со средней температурой 15.1°C.

Как отметил представитель метеослужбы Тайми Палйяк, сентябрь по погодным показателям был словно еще один летний месяц.

Самым теплым в истории наблюдений сентябрь был также для Франции.

Для Британии самым жарким днем 2023 года стало 9 сентября, несмотря на наступление календарной осени.