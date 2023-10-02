Министры Польши и Литвы обсудят транзит украинского зерна - СМИ

Министры сельского хозяйства Польши и Литвы во вторник встретятся для обсуждения сотрудничества по транзиту украинского зерна.

Об этом стало известно польскому RMF FM, пишет "Европейская правда".

Предполагается, что Литва возьмет на себя фитосанитарные инспекции грузов зерна, следующих через Польшу из Украины транзитом, эти проверки ожидаемо будут происходить в портах Литвы.

"Мы в Польше будем ставить печать и контролировать проезд через нашу страну, а Литва хочет осуществлять фитосанитарные проверки", – комментировал на прошлой неделе польский министр сельского хозяйства Роберт Телус.

После того как Польша и Литва согласуют между собой детали, должны начаться переговоры между Польшей и Украиной.

Ожидается, что благодаря такому изменению процедуры через Польшу можно будет вывозить на экспорт больше украинского зерна, что стало еще более актуальной потребностью после выхода России из Черноморской зерновой инициативы и систематических обстрелов южных портов.

Ранее польский министр заявил, что Варшава не согласится на предложенную Украиной систему лицензирования для решения спора по экспорту зерна, зато поможет нарастить транзит зерновых для их продажи в третьих странах. Телус говорил, что переговоры с Литвой уже на финальной стадии.

Напомним, на фоне зернового кризиса Украина предложила Европейской комиссии и Польше, Венгрии, Словакии, Болгарии и Румынии план экспортного контроля для четырех групп культур – пшеницы, кукурузы, подсолнечника и рапса – для защиты их внутренних рынков.

Несмотря на это, Польша, Словакия и Венгрия объявили об односторонних ограничениях на украинский импорт, что побудило Украину подать жалобу против этих трех стран во Всемирную торговую организацию.