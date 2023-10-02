У Сербії заявили про відведення частини військ від кордону з Косовом

Командувач сербської армії генерал Мілан Мойсилович заявив, що Сербія вивела частину військ, дислокованих біля кордону з Косовом, після того як збільшила їхню кількість після перестрілки на півночі Косова.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

"Сербія розмістила 8 350 військовослужбовців поблизу (кордону)... з Косовом... і скоротила їх до 4 500 на даний момент", – сказав генерал.

Він додав, що присутність армії в так званій наземній зоні безпеки, смузі шириною 5 кілометрів всередині Сербії вздовж косовського кордону, "повернулася до нормального стану".

За словами Мойсиловича, Сербія "формально не підвищила рівень готовності" своєї 22,5-тисячної армії.

У суботу Косово закликало Сербію зменшити кількість військ уздовж кордону, а Сполучені Штати в п'ятницю заявили, що стежать за розгортанням сербських військ, назвавши його дестабілізуючим.

Нагадаємо, у вересні на півночі Косова, де переважають етнічні серби, озброєна група невідомих вбила із засідки косовського поліцейського, після чого її члени закріпилися на території монастиря і після тривалих перестрілок більшість змогли відступити, троє з групи загинули і ще декілька були затримані.

Раніше міністерка закордонних справ Косова Доніка Гервалла-Шварц заявила, що поведінка Сербії щодо Косова нагадує поведінку Росії щодо України перед її вторгненням.

У Приштині також заявили, що Сербія мала конкретний план анексії північних муніципалітетів Косова, де переважають етнічні серби.

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