В Сербии заявили об отводе части войск от границы с Косовом

Командующий сербской армией генерал Милан Мойсилович заявил, что Сербия вывела часть войск, дислоцированных у границы с Косовом, после того как увеличила их количество после перестрелки на севере Косова.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

"Сербия разместила 8350 военнослужащих вблизи (границы)... с Косовом... и сократила их до 4500 на данный момент", – сказал Мойсилович.

Он сказал, что присутствие армии в так называемой наземной зоне безопасности, полосе шириной 5 километров внутри Сербии вдоль косовской границы, "вернулось к нормальному состоянию".

По словам Мойсиловича, Сербия "формально не повысила уровень готовности" своей 22 500-тысячной армии.

В субботу Косово призвало Сербию уменьшить количество войск вдоль границы, а Соединенные Штаты в пятницу заявили, что следят за развертыванием сербских войск, назвав его дестабилизирующим.

Напомним, в сентябре на севере Косова, где преобладают этнические сербы, вооруженная группа неизвестных убила из засады косовского полицейского, после чего ее члены закрепились на территории монастыря и после длительных перестрелок большинство смогли отступить, трое из группы погибли и еще несколько были задержаны.

Ранее министр иностранных дел Косова Доника Гервалла-Шварц заявила, что поведение Сербии в отношении Косова напоминает поведение России в отношении Украины перед ее вторжением.

В Приштине также заявили, что у Сербии был конкретный план аннексии северных муниципалитетов Косова, где преобладают этнические сербы.

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