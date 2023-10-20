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Розвідка Британії: Удар по аеродрому РФ у Бердянську вплине на її можливості на фронті

П'ятниця, 20 жовтня 2023, 09:26

Британська розвідка вважає, що втрата Росією бойових гелікоптерів внаслідок першого застосування Україною ATACMS по аеродрому у Бердянську помітно вплине на спроможності російських сил на цій ділянці фронту. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у розвідувальному огляді Міністерства оборони Британії від 20 жовтня. 

Розвідка нагадує, що 17 жовтня внаслідок ударів по воєнних аеродромах російської армії у Бердянську та Луганську скоріш за все були знищені "декілька" гелікоптерів і систем ППО. 

"Хоча масштаби шкоди поки не підтверджені, ймовірно, що були знищені 9 військових гелікоптерів РФ у Бердянську і п’ять – у Луганську. Україна стверджує, що вперше застосувала надану США далекобійну тактичну ракету ATACMS", – зазначають в огляді. 

Аналітики пишуть, що й досі участь авіації з фіксованим крилом у повітряній підтримці сил РФ була дуже незначною і російська оборона все більше покладалася на гелікоптери. 

Аеродром у Бердянську росіяни використовували як передову базу на південній ділянці фронту і для логістики, і для спроможностей наступу та оборони. 

"Якщо це (втрати) підтвердяться, дуже ймовірно, що вони вплинуть на спроможність Росії вести оборону і подальші наступальні операції на цій ділянці фронту. А з огляду на поточне навантаження на російський оборонпром, якщо втрати підтвердяться, замінити будь-який апарат у близькій та середньостроковій перспективі буде складно", – зазначає розвідка. 

На думку аналітиків, це також означає ще більші навантаження на ті апарати і пілотів російської армії, які у неї залишаються, тоді як люди й апарати майже точно виснажені/зношені інтенсивними польотами.

"Є реалістична можливість, що цей удар вчергове змусить Росію перемістити оперативні бази і пункти управління далі від лінії фронту, що збільшить навантаження на логістичні ланцюжки", – додає розвідка.

У попередньому огляді розповідали, що Керченський міст, хоч і відновлений РФ після пошкоджень, буде лише обмежено забезпечувати російські перевезення до окупованого Криму, а також потребуватиме значних ресурсів РФ для захисту від нових атак.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що США здійснюватимуть постачання далекобійних ракет ATACMS Україні на постійній основі.

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