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Разведка Британии: Удар по аэродрому РФ в Бердянске повлияет на ее возможности на фронте

Пятница, 20 октября 2023, 09:26

Британская разведка считает, что потеря Россией боевых вертолетов в результате первого применения Украиной ATACMS по аэродрому в Бердянске заметно повлияет на способности российских сил на этом участке фронта.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в разведывательном обзоре Министерства обороны Великобритании от 20 октября.

Разведка напоминает, что 17 октября в результате ударов по военным аэродромам российской армии в Бердянске и Луганске скорее всего были уничтожены "несколько" вертолетов и систем ПВО.

"Хотя масштабы ущерба пока не подтверждены, вероятно, что были уничтожены 9 военных вертолетов РФ в Бердянске и пять – в Луганске. Украина утверждает, что впервые применила предоставленную США дальнобойную тактическую ракету ATACMS", – отмечают в обзоре.

Аналитики пишут, что до сих пор участие авиации с фиксированным крылом в воздушной поддержке сил РФ было очень незначительным и российская оборона все больше полагалась на вертолеты.

Аэродром в Бердянске использовался россиянами как передовая база на южном участке фронта и для логистики, и для поддержки наступления и обороны.

"Если это (потери) подтвердятся, очень вероятно, что они повлияют на способность России вести оборону и дальнейшие наступательные операции на этом участке фронта. А учитывая текущую нагрузку на российский оборонпром, если потери подтвердятся, заменить любой аппарат в близкой и среднесрочной перспективе будет сложно", – отмечает разведка.

По мнению аналитиков, это также означает еще большую нагрузку на те аппараты и пилотов российской армии, которые у нее остаются, тогда как люди и аппараты почти точно истощены/изношены интенсивными полетами.

"Есть реалистичная возможность, что этот удар в очередной раз заставит Россию переместить оперативные базы и пункты управления дальше от линии фронта, что увеличит нагрузку на логистические цепочки", – добавляет разведка.

В предыдущем обзоре рассказывали, что Керченский мост, хоть и восстановлен РФ после повреждений, будет лишь ограниченно обеспечивать российские перевозки в оккупированный Крым, а также потребует значительных ресурсов РФ для защиты от новых атак.

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что США будут осуществлять поставки дальнобойных ракет ATACMS Украине на постоянной основе.

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