Президентка Єврокомісії закликала ЄС та США прискорити допомогу для України

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Євросоюз та Сполучені Штати мають прискорити перемогу України у війні з РФ шляхом надання їй допомоги.

Як пише "Європейська правда", про це вона сказала під час виступу з публічною лекцією в Університеті Гудзону.

За її словами, Європа має намір активізувати та вже нарощує свою допомогу Україні. Водночас, додала вона, підтримка США має бути важливою частиною глобальних зусиль.

"Вкрай важливо, щоб ми прискорили шлях України до перемоги. Вона переможе. Але для цього їй потрібні засоби, і ми повинні їх надати, щоб врятувати життя, покласти край цьому конфлікту, допомогти відродити Україну, чиї воїни будуть гордими захисниками в НАТО. Тепер від нас на Заході залежить, чи зможемо ми допомогти зробити це якомога швидше", – наголосила фон дер Ляєн.

Вона також закликала міжнародних інвесторів, як державних, так і приватних, зробити свій внесок, щоб надати Україні впевненості, якої вона потребує, для відновлення, модернізації та перемоги у війні.

Раніше фон дер Ляєн запевнила, що конфлікт на Близькому Сході не вплине на готовність Євросоюзу допомогати Україні під час загарбницької війни РФ проти неї.

Нагадаємо, Європарламент під час голосування у вівторок, 17 жовтня, підтримав ініціативу Єврокомісії щодо створення Фонду допомоги Україні – Ukraine Facility – на суму 50 мільярдів євро.

Програма для України на 50 млрд євро є частиною перегляду довгострокового бюджету ЄС у зв'язку з низкою кризових подій, що сталися після 2021 року.

Євродепутати вважають, що цей інструмент потрібно схвалити якнайшвидше, у рамках загального перегляду бюджету, щоби із завершенням поточного календарного року мати зрозуміле джерело фінансування для підтримки України.

За інформацією ЗМІ, Угорщина хоче розділити цей пакет підтримки України і пропонує початково погодити тільки 25 млрд євро.