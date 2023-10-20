У Молдові провалився завідомо неможливий вотум недовіри уряду від комуністів і соціалістів

У парламенті Молдови провалився вотум недовіри уряду від блоку комуністів і соціалістів, на підтримку якого вони не мають достатньо голосів.

Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда".

У ніч з 19 на 20 жовтня парламент розглянув резолюцію щодо вотуму недовіри уряду Доріна Речана, яку ініціював Блок комуністів і соціалістів, звинуваючуючи уряд у "зубожінні населення", зростанні цін і "створенні великої соціально політичної кризи".

"За" віддали голоси лише 16 депутатів від соціалістів і комуністів, а проти – 60 членів парламентської більшості.

Розгляд резолюції тривав близько 10 годин, оскільки міністри звітували про свою роботу, і завершився аж о 02:15 ночі.

Раніше прем’єр Дорін Речан відреагував на резолюцію і вніс до парламенту ідеї щодо підвищення доходів громадян. Також він закликав комуністів і соціалістів під час поїздок до Москви "попросити своїх дорогих припинити війну в Україні", наслідки якої відчуває на собі і Молдова.