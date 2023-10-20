В Молдове провалился вотум недоверия правительству от коммунистов и социалистов

В парламенте Молдавии провалился вотум недоверия правительству от блока коммунистов и социалистов, поскольку им ожидаемо не хватило голосов.

Об этом сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда".

В ночь с 19 на 20 октября парламент рассмотрел резолюцию о вотуме недоверия кабинету Дорина Речана, которую инициировал Блок коммунистов и социалистов, обвиняя правительство в "обнищании населения", росте цен и "создании большого социально политического кризиса".

"За" отдали голоса 16 депутатов от социалистов и коммунистов, а против – 60 членов парламентского большинства.

Рассмотрение резолюции длилось около 10 часов, поскольку министры отчитывались о своей работе, и завершилось в 02:15 ночи.

Ранее премьер Дорин Речан отреагировал на резолюцию и внес в парламент идеи по повышению доходов граждан. Также он призвал коммунистов и социалистов во время поездок в Москву "попросить своих любимых прекратить войну в Украине", последствия которой ощущает на себе и Молдова.

В сентябре правительство Молдовы одобрило продление чрезвычайного положения еще на 60 дней из-за войны РФ против Украины.