У Пентагоні пояснили, чому не ставлять умов Ізраїлю щодо використання зброї на відміну від України

У Пентагоні відповіли на питання щодо того, що США не ставлять умов Ізраїлю щодо застосування американської зброї, тоді як Україні висували певні умови.

Як повідомляє "Європейська правда", про це на брифінгу заявила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх.

У Сінгх спитали, чи означає це те, що Вашингтон довіряє ізраїльтянам більше, ніж українцям, на що вона відповіла, що "не дивилася б на це так".

"Я б сказала, що і Україна, і Ізраїль зараз беруть участь у двох дуже різних війнах", – зазначила представниця Пентагону.

Як приклад вона навела застосування Збройними силами України касетних боєприпасів, зауваживши, що це відбувається "дуже відповідально".

Сінгх підкреслила, що умови застосування касетних боєприпасів необхідні передусім для безпеки самих українців.

"Щоб, коли вони почнуть розміновувати ці території – коли вони повертатимуть над нею контроль, – уникнути подальших жертв серед цивільного населення", – зазначила речниця.

При цьому, за її словами, Ізраїль є одним з найдавніших союзників США у регіоні і Вашингтон дуже тісно співпрацює з ним, коли йдеться про надання допомоги у сфері безпеки.

"Ми повинні пам'ятати, що ця атака (бойовиків ХАМАС 7 жовтня. – Ред.) вважається їхнім 11 вересня. Вони мають повне право і повинні відповісти терористам, які вбили невинних людей. Знову ж таки, в наших розмовах ми дуже чітко дали зрозуміти, що вони – що ізраїльтяни, вступаючи в бій, мають дотримуватися законів війни, дозволяти цивільним особам… безпечний прохід. Але знову ж таки, ми повинні пам'ятати, що вони зазнали жорстокого нападу 7 жовтня", – додала Сінгх.

Нагадаємо, під час зустрічі міністрів оборони НАТО в Брюсселі глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що Вашингтон не ставить жодних умов щодо застосування військової допомоги, яку він надає Ізраїлю.

Він додав, що Ізраїль має "професійну армію", і Вашингтон "сподівається і очікує", що допомога буде використана належним чином.