Пентагон подтвердил ограничения для применения Украиной ATACMS

Министерство обороны США подтвердило, что Украина может использовать дальнобойные ракеты ATACMS только в пределах своей суверенной территории.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявил представитель Пентагона Патрик Райдер.

По его словам, как и в случае со всеми другими системами и оборудованием, которые США предоставили Украине, Вашингтон получил гарантии, что они будут использованы в пределах Украины для отвоевания и защиты суверенной украинской территории.

"Я не могу вдаваться в подробности относительно количества предоставленных нами ракет", – сказал также представитель Пентагона.

Отвечая на вопрос, существует ли обязательство предоставить Киеву больше ATACMS, Райдер отметил, что США будут продолжать консультироваться с Украиной, своими союзниками и партнерами для того, чтобы гарантировать, что ВСУ имеют все необходимое для защиты от РФ.

Накануне министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что США будут осуществлять поставки дальнобойных ракет ATACMS Украине на постоянной основе.

По данным издания New York Times, сейчас США передали Украине около 20 дальнобойных ракет ATACMS.

Во вторник Зеленский сообщил, что украинские силы использовали американские дальнобойные ракеты ATACMS, нанеся удары по аэродромам российских оккупантов в захваченных Бердянске и Луганске.

Впоследствии эту информацию подтвердили в Белом доме. Там отметили, что США "недавно" предоставили Украине тип ATACMS, способный наносить удары на расстоянии до 165 километров.