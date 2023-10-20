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Вірменія повністю скасувала смертну кару

П'ятниця, 20 жовтня 2023, 12:48

Вірменія завершила процес ратифікації Протоколу № 13 до Європейської конвенції з прав людини, який передбачає скасування смертної кари за будь-яких обставин.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Рада Європи.

Постійний представник Вірменії при Раді Європи Арман Хачатрян у присутності Генерального секретаря Ради Європи Марії Пейчинович-Бурич здав на зберігання відповідну ратифікаційну грамоту.

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Вірменія стала 45-ю державою-членом Ради Європи, яка ратифікувала цей протокол, що забороняє смертну кару за будь-яких обставин, в тому числі за злочини, скоєні під час війни та неминучої загрози війни.

Раніше президент Вірменії Ваагн Хачатурян підписав закон про ратифікацію Римського статуту Міжнародного кримінального суду.

Нагадаємо, 3 жовтня Національні збори Вірменії ухвалили законопроєкт про ратифікацію Римського статуту. Вірменія підписала Римський статут у 1998 році, але не ратифікувала його.

У ЄС, коментуючи рішення Вірменії, зазначили, що "для самодержця в Кремлі світ стає тіснішим".

Водночас представник Вірменії з міжнародних правових питань Єгіше Кіракосян запевняв, що після ратифікації Римського статуту про арешт Путіна при в'їзді до Вірменії не може бути мови, оскільки нинішні керівники держав наділені імунітетом.

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