ЄС – про ратифікацію Вірменією Римського статуту: Світ для Путіна стає тіснішим

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн привітала ратифікацію вірменським парламентом Римського статуту – на його основі функціонує Міжнародний кримінальний суд, який видав ордер на арешт Владіміра Путіна.

Як повідомляє "Європейська правда", свою реакцію фон дер Ляєн опублікувала у Twitter (X).

Голова Єврокомісії зазначила, що після рішення вірменського парламенту "для самодержця в Кремлі світ стає тіснішим".

"Вітаю ратифікацію Римського статуту Міжнародного кримінального суду парламентом Вірменії. Вірменія приєдналася до 123 держав, відданих верховенству права", – додала вона.

The world is getting smaller for the autocrat in the Kremlin.



I welcome the ratification of the @IntlCrimCourt Rome Statute by the Armenian Parliament.



Armenia has joined 123 states committed to the rule of law. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 3, 2023

Нагадаємо, Національні збори Вірменії раніше у вівторок ухвалили законопроєкт про ратифікацію Римського статуту. Вірменія підписала Римський статут у 1998 році, але до цього часу його не ратифікувала.

Офіційний Єреван наголошував на необхідності ратифікації Статуту та визнання його юрисдикції, підкреслюючи, що ризик нової військової агресії проти Вірменії з боку Азербайджану залишається високим, а після ратифікації документа воєнні злочини Баку будуть підпадати під юрисдикцію МКС.

Держави, які ратифікували Римський статут, зобов'язані арештувати Владіміра Путіна в разі його приїзду на територію країни за ордером, виданим Міжнародним кримінальним судом у контексті російської агресії проти України.

Але представник Вірменії з міжнародних правових питань Єгіше Кіракосян раніше уточнив: після ратифікації Римського статуту про арешт президента РФ Владіміра Путіна при в'їзді до Вірменії не може бути мови, оскільки нинішні керівники держав наділені імунітетом.

Тим не менш, Москва раніше назвала недружнім кроком намір Єревана ратифікувати Римський статут та заявила, що цей крок "матиме найбільш негативні наслідки для двосторонніх відносин".