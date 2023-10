ЄС – про ратифікацію Вірменією Римського статуту: Світ для Путіна стає тіснішим

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн привітала ратифікацію вірменським парламентом Римського статуту – на його основі функціонує Міжнародний кримінальний суд, який видав ордер на арешт Владіміра Путіна.

Як повідомляє "Європейська правда", свою реакцію фон дер Ляєн опублікувала у Twitter (X).

Голова Єврокомісії зазначила, що після рішення вірменського парламенту "для самодержця в Кремлі світ стає тіснішим".

"Вітаю ратифікацію Римського статуту Міжнародного кримінального суду парламентом Вірменії. Вірменія приєдналася до 123 держав, відданих верховенству права", – додала вона.

The world is getting smaller for the autocrat in the Kremlin.



I welcome the ratification of the @IntlCrimCourt Rome Statute by the Armenian Parliament.



Armenia has joined 123 states committed to the rule of law.