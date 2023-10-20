Армения полностью отменила смертную казнь

Армения завершила процесс ратификации Протокола № 13 к Европейской конвенции по правам человека, который предусматривает отмену смертной казни при любых обстоятельствах.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Совет Европы.

Постоянный представитель Армении при Совете Европы Арман Хачатрян в присутствии Генерального секретаря Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич сдал на хранение соответствующую ратификационную грамоту.

Армения стала 45-м государством-членом Совета Европы, ратифицировавшим этот протокол, запрещающий смертную казнь при любых обстоятельствах, в том числе за преступления, совершенные во время войны и неминуемой угрозы войны.

Ранее президент Армении Ваагн Хачатурян подписал закон о ратификации Римского статута Международного уголовного суда.

Напомним, 3 октября Национальное собрание Армении приняло законопроект о ратификации Римского статута. Армения подписала Римский статут в 1998 году, но не ратифицировала его.

В ЕС, комментируя решение Армении, отметили, что "для самодержца в Кремле мир становится теснее".

В то же время представитель Армении по международным правовым вопросам Егише Киракосян ранее уточнял: после ратификации Римского статута об аресте Путина при въезде в Армению не может быть речи, поскольку нынешние руководители государств наделены иммунитетом.