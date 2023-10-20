США і щонайменш три країни Європи закликали своїх громадян виїздити з Лівану

Сполучені Штати, Британія, а також Німеччина і Нідерланди закликали своїх громадян невідкладно виїздити з Лівану.

Про це повідомляє "Європейська правда".

19 жовтня, у продовження заклику уникати поїздок до Лівану, Держдеп США закликав американських громадян у Лівані спланувати свій виїзд з країни якнайшвидше, поки це можливо зробити звичайними комерційними рейсами. Тим, хто вирішив нікуди не їхати, радять продумати свої дії на випадок надзвичайних ситуацій.

Схоже оголошення опублікувало МЗС Британії, закликаючи британців на території Лівану виїздити, поки це можна зробити комерційними рейсами.

"На півдні Лівану, біля кордону з Ізраїлем, тривають перестрілки з артилерії і мінометів, повітряні удари. Напруга велика і ескалація може статися дуже швидко", – пояснили в заяві МЗС Британії, яку цитує Reuters.

Посольство Німеччини у Бейруті теж закликало усіх німців в країні не зволікати з купівлею квитків, повідомляє Spiegel.

"Зараз ми офіційно просимо німецьких громадян виїхати з Лівану", – йдеться у заяві.

Одночасно Бундесвер готується за потреби відправляти за німецькими громадянами військові літаки, невеликі підрозділи для такої потенційної операції вже розміщені на Кіпрі.

Уряд Нідерландів теж порадив громадянам скасувати поїздки до Лівану, а тим, хто перебуває там, виїхати якнайшвидше.

Як відомо, на території Лівану діє вороже до Ізраїлю угруповання "Хезболла", підтримуване Іраном, тож після ескалації між бойовиками ХАМАС та Ізраїлем ситуація на кордоні Ізраїлю та Лівану також загострилась.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц застеріг Іран та "Хезболлу" від втручання у війну між Ізраїлем і ХАМАС.

Перед цим багато країн Заходу організували спецрейси для своїх громадян в Ізраїлі, тому що після ескалації багато авіаліній скасували рейси і виїхати з країни стало складно. Польща та Німеччина залучили до рейсів військові літаки.