Єврокомісія підтвердила розслідування щодо поставок газу з Туреччини до Болгарії

У Єврокомісії підтвердили розслідування угоди, яка дозволяє болгарському газовому оператору Bulgargaz отримати доступ до поставок газу через Туреччину, що може порушувати правили конкуренції ЄС.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявила речниця Єврокомісії з питань конкуренції Леа Цубер.

Вона заявила, що Єврокомісія дійсно надіслала Bulgargaz запит про її угоду з турецьким оператором BOTAŞ щодо поставок газу.

"Єврокомісія ретельно слідкує за цим питанням, і ми знаходимось у співпраці з відповідними урядовими органами та компаніями. Наша роль – забезпечити відповідність правилам конкуренції та енергоринку ЄС", – додала Цубер.

У випадку порушення невідповідності цим правилам, зокрема антимонопольного законодавства, зазначила вона, Єврокомісія негайно вживатиме відповідні заходи.

Занепокоєння Єврокомісії викликає те, що Bulgargaz може бути єдиною компанією з ЄС, яка має доступ до природного газу через турецьку інфраструктуру та може потенційно виступати в ролі посередника для газу, що видобувається в Туреччині та постачається до Євросоюзу.

Після того, як у січні було вперше оголошено про цю угоду, Європейська федерація енерготрейдерів висловила побоювання щодо можливих порушень конкуренції.

Угода надає болгарській компанії доступ до LNG-терміналів Туреччини, а турецькому оператору – до болгарської газової мережі і, таким чином, до європейської газової мережі.

Раніше повідомлялося, що уряд Болгарії найближчим часом проведе переговори зі своїми європейськими партнерами про введення нового податку на транзит російського газу – крок, який передбачувано викликав обурення Сербії та Угорщини.