У Франції затримали 250 осіб через терористичну загрозу

У Франції в межах боротьби з терористичною загрозою затримали 250 осіб за останній тиждень.

Такі дані озвучив міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BMFTV.

"Ми проводимо поліцейську роботу на щоденній основі", – сказав міністр, оголосивши про "250 арештів за останній тиждень".

Дарманен назвав рівень терористичної загрози у Франції "дуже високим", хоча "явної загрози" нема.

Нагадаємо, 13 жовтня 20-річний ісламіст родом з Чечні вбив учителя літератури й поранив ножем ще двох людей у ліцеї в місті Аррас на півночі Франції.

Міністри обговорюють, як покращити безпеку у країнах Євросоюзу у зв’язку з останніми терактами і побоюванням хвилі міграції через війну на Близькому Сході.

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