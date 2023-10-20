Во Франции задержали 250 человек из-за террористической угрозы

Во Франции в рамках борьбы с террористической угрозой задержали 250 человек за последнюю неделю.

Такие данные озвучил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BMFTV.

"Мы проводим полицейскую работу на ежедневной основе", – сказал министр, объявив о "250 арестах за последнюю неделю".

Дарманен назвал уровень террористической угрозы во Франции "очень высоким", хотя "явной угрозы", по его словам, нет.

Напомним, 13 октября 20-летний исламист родом из Чечни убил учителя литературы и ранил ножом еще двух человек в лицее в городе Аррас на севере Франции.

Министры обсуждают, как улучшить безопасность в странах Евросоюза в связи с последними терактами и опасением волны миграции из-за войны на Ближнем Востоке.

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