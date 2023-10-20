Президент Словакии назвала условие одобрения правительства антиукраинского Фицо

Президент Словакии Зузана Чапутова готова одобрить правительство во главе с пророссийским экс-премьер-министром Робертом Фицо только в том случае, если он изменит свою кандидатуру на должность министра окружающей среды.

Об этом говорится в опубликованном в пятницу заявлении канцелярии Чапутовой, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Накануне президент Словакии отклонила кандидатуру Рудольфа Гуляка на должность министра окружающей среды от ультраправой Словацкой национальной партии, поскольку он не раз отрицал изменения климата и оскорблял экоактивистов.

"Президент назначит дату назначения нового правительства только после получения нового предложения по кандидатуре на должность министра окружающей среды, чтобы она могла назначить новое правительство в полном составе", – говорится в заявлении.

Словацкая национальная партия и Роберт Фицо ранее заявили, что не будут менять кандидатуру Гуляка. Экс-премьер и лидер партии Smer-SD допускал, что правительство назначат без министра окружающей среды.

Решение Чапутовой может означать, что процесс формирования правительства Smer-SD, Словацкой национальной партией и партией "Голос" Петера Пеллегрини продолжится и после середины следующей недели.

11 октября Фицо подписал меморандум о формировании коалиции с партией "Голос" и пророссийской Словацкой национальной партией.

В рамках коалиционного соглашения Smer-SD получила право назначать премьер-министра и шесть других министров. "Голос" получит пост спикера парламента, которым, скорее всего, станет лидер партии Петер Пеллегрини, и семь министерских должностей в правительстве, а Словацкая национальная партия – позиции трех министров.

По данным СМИ, главой МИД Словакии может стать пророссийский политик Юрай Бланар, который отличился одиозными заявлениями о войне РФ против Украины и не является кадровым дипломатом.

Подробнее читайте в статье "ЕвроПравды": Словакии готовят пророссийское правительство: чего ждать от новой власти страны-соседки Украины.