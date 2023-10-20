У Швеції не виключили депортації тих, хто симпатизує ХАМАС

Влада Швеції не виключає можливість депортувати з країни тих людей, хто симпатизує радикальному угрупованню ХАМАС.

Про це заявила міністерка з питань міграції Швеції Марія Мальмер Стенергард, яку цитує Aftonbladet, повідомляє "Європейська правда".

Посадовиця виступила за депортацію осіб, які вихваляють дії таких терористичних організацій, як ХАМАС.

"Якщо ви вирішили вшанувати смерть, яку поширює терор, ви можете дійсно замислитися, чи не втратили ви своє право на перебування тут", – зазначила вона.

У ЄС почало зростати занепокоєння щодо безпекових ризиків внаслідок війни між Ізраїлем і ХАМАС. Крім того, протягом останнього тижня сталися ісламістські теракти у Франції та Бельгії.

У Бельгії в результаті теракту загинули двоє шведських громадян, які приїхали в Брюссель підтримати футбольну збірну Швеції.

Також у Швеції занепокоїлись через потенційну загрозу терактів у зв'язку з акціями зі спаленням Корану, які розлютили мусульманський світ.

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц оголосив про заборону підтримки діяльності терористичної організації ХАМАС в країні.

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