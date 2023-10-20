В Швеции не исключили депортации тех, кто симпатизирует ХАМАС

Власти Швеции не исключают возможности депортировать из страны тех людей, кто симпатизирует радикальной группировке ХАМАС.

Об этом заявила министр по вопросам миграции Швеции Мария Мальмер Стенергард, которую цитирует Aftonbladet, сообщает "Европейская правда".

Чиновница выступила за депортацию лиц, восхваляющих действия таких террористических организаций, как ХАМАС.

"Если вы решили почтить смерть, которую распространяет террор, вы можете действительно задуматься, не потеряли ли вы свое право на пребывание здесь", – отметила она.

В ЕС начало расти беспокойство относительно рисков безопасности в результате войны между Израилем и ХАМАС. Кроме того, в течение последней недели произошли исламистские теракты во Франции и Бельгии.

В Бельгии в результате теракта погибли двое шведских граждан, приехавших в Брюссель поддержать футбольную сборную Швеции.

Также в Швеции обеспокоились из-за потенциальной угрозы терактов в связи с разъярившими мусульманский мир акциями с сожжением Корана.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц объявил о запрете поддержки деятельности террористической организации ХАМАС в стране.

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