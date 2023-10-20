ВМС Іспанії супроводили російський підводний човен і буксир біля Балеарських островів

Іспанський корабель супроводив російський підводний човен і буксир, які прямували через західну частину Середземного моря, зокрема, на південь від Балеарських островів, але не увійшли в іспанські територіальні води.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє El Mundo.

Зокрема, у другій половині дня середи, 11 жовтня, корабель морської охорони Rayo виявив підводний човен класу Kilo II і буксир "Сергей Балк" поблизу іспанської виключної економічної зони (ВЕЗ).

Rayo розпочав супровід російських військових підрозділів на південь від Балеарських островів і продовжував його до тих пір, поки російські судна не залишили води під іспанською відповідальністю, згідно із заявою штабу оборони (EMAD).

Міністерство оборони підкреслює, що підводний човен і буксир не входили в іспанські територіальні води, а перебували у водах, що становлять іспанський інтерес, щодо яких Іспанія несе відповідальність за моніторинг. У відомстві також зазначають, що процес супроводу є рутинним і стосується всіх кораблів, які наближаються до цих зон інтересів.

З 1 жовтня Rayo входить до складу Морського оперативного командування, яке перебуває під оперативним контролем Оперативного командування (MOPS). До перехоплення російських військових підрозділів його місія полягала в операціях з морського спостереження, що включали перевірку і контроль морського руху, нагляд за рибальством в межах ВЕЗ і охорону морських ліній зв'язку в районі, що представляє інтерес.

Як відомо, в ніч на 8 жовтня за невідомих обставин виявився пошкодженим газопровід Balticconnector, що сполучає Естонію і Фінляндію, а також телекомунікаційний кабель естонського оператора.

Раніше повідомляли, що Центральна кримінальна поліція Фінляндії в межах розслідування інциденту перевіряє інформацію про судна, які перебували в районі на той момент – Newnew Polar Bear, що ходить під прапором Гонконгу, та російський корабель "Севморпуть".

Детально на цю тему читайте у статті: Шторм чи диверсія? Фінляндія та Естонія розслідують "вибух" газогону на дні Фінської затоки.