ВМС Испании сопроводили российскую подводную лодку и буксир возле Балеарских островов

Испанский корабль сопроводил российскую подводную лодку и буксир, которые направлялись через западную часть Средиземного моря, в частности, к югу от Балеарских островов, но не вошли в испанские территориальные воды.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает El Mundo.

В частности, во второй половине дня среды, 11 октября, корабль морской охраны Rayo обнаружил подводную лодку класса Kilo II и буксир "Сергей Балк" вблизи испанской исключительной экономической зоны (ИЭЗ).

Rayo начал сопровождение российских военных подразделений к югу от Балеарских островов и продолжал его до тех пор, пока российские суда не покинули воды под испанской ответственностью, согласно заявлению штаба обороны (EMAD).

Министерство обороны подчеркивает, что подводная лодка и буксир не входили в испанские территориальные воды, а находились в водах, представляющих испанский интерес, в отношении которых Испания несет ответственность за мониторинг. В ведомстве также отмечают, что процесс сопровождения является рутинным и касается всех кораблей, которые приближаются к этим зонам интересов.

С 1 октября Rayo входит в состав Морского оперативного командования, которое находится под оперативным контролем Оперативного командования (MOPS). До перехвата российских военных подразделений его миссия заключалась в операциях по морскому наблюдению, включавших проверку и контроль морского движения, надзор за рыболовством в пределах СЭЗ и охрану морских линий связи в районе, представляющем интерес.

Как известно, в ночь на 8 октября при неизвестных обстоятельствах оказался поврежденным газопровод Balticconnector, соединяющий Эстонию и Финляндию, а также телекоммуникационный кабель эстонского оператора.

Ранее сообщалось, что Центральная криминальная полиция Финляндии в рамках расследования инцидента проверяет информацию о судах, которые находились в районе на тот момент – Newnew Polar Bear под флагом Гонконга и российский корабль "Севморпуть".

Подробно об этом читайте в статье Шторм или диверсия? Финляндия и Эстония расследуют "взрыв" газопровода на дне Финского залива