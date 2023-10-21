Більшу частину бригади Бундесверу в Литві розгорнуть до 2026 року

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас заявив, що основна частина німецької бригади в межах домовленостей про посилення східного флангу Північноатлантичного Альянсу буде розгорнута в країні у 2026 році.

Про це Анушаускас заявив за підсумками спільного триденного засідання робочої групи з питань розгортання німецької бригади в Литві, повідомляє "Європейська правда".

Міністр заявив, що німецько-литовська робоча група визначилась зі структурою нової бригади Бундесверу, а також конкретними місцями дислокації.

"Полігони в Руклі й Руднінкай будуть повністю використані для тренувань і навчань німецької бригади", – цитує його пресслужба литовського Міноборони.

За словами Анушаускаса, основна частина бригади буде розгорнута вже у 2026 році.

"Частина німецьких військових приїде до Литви разом зі своїми сім'ями, і ми зобов'язуємося забезпечити необхідну цивільну інфраструктуру для членів їхніх сімей, зокрема покращити сполучення з Німеччиною", – додав він.

Спільна литовсько-німецька робоча група домовилася підписати план розгортання бригади до 22 грудня.

Німеччина очолює багатонаціональний батальйон НАТО, розгорнутий в Литві, з 2017 року. Поки що Бундесвер розмістив у Литві на постійній основі лише так званий штаб бригади, тоді як бойові підрозділи відправляються до країн Балтії лише на більш тривалі навчання, а потім повертаються до своїх казарм у Німеччині.

У Берліні говорили, що планують відправити додатково близько чотирьох тисяч солдатів Бундесверу на постійне місце дислокації до Литви для зміцнення східного флангу НАТО.