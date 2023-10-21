Большую часть бригады Бундесвера в Литве развернут до 2026 года

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что основная часть немецкой бригады в рамках договоренностей об усилении восточного фланга Североатлантического Альянса будет развернута в стране в 2026 году.

Об этом Анушаускас заявил по итогам совместного трехдневного заседания рабочей группы по вопросам развертывания немецкой бригады в Литве, сообщает "Европейская правда".

Министр заявил, что немецко-литовская рабочая группа определилась со структурой новой бригады Бундесвера, а также конкретными местами дислокации.

"Полигоны в Рукли и Руднинкай будут полностью использованы для тренировок и учений немецкой бригады", – цитирует его пресс-служба литовского Минобороны.

По словам Анушаускаса, основная часть бригады будет развернута уже в 2026 году.

"Часть немецких военных приедет в Литву вместе со своими семьями, и мы обязуемся обеспечить необходимую гражданскую инфраструктуру для членов их семей, в частности улучшить сообщение с Германией", – добавил он.

Совместная литовско-немецкая рабочая группа договорилась подписать план развертывания бригады до 22 декабря.

Германия возглавляет многонациональный батальон НАТО, развернутый в Литве, с 2017 года. Пока что Бундесвер разместил в Литве на постоянной основе только так называемый штаб бригады, тогда как боевые подразделения отправляются в страны Балтии только на более длительные учения, а затем возвращаются в свои казармы в Германии.

В Берлине говорили, что планируют отправить дополнительно около четырех тысяч солдат Бундесвера на постоянное место дислокации в Литву для укрепления восточного фланга НАТО.