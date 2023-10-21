Большую часть бригады Бундесвера в Литве развернут до 2026 года
Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что основная часть немецкой бригады в рамках договоренностей об усилении восточного фланга Североатлантического Альянса будет развернута в стране в 2026 году.
Об этом Анушаускас заявил по итогам совместного трехдневного заседания рабочей группы по вопросам развертывания немецкой бригады в Литве, сообщает "Европейская правда".
Министр заявил, что немецко-литовская рабочая группа определилась со структурой новой бригады Бундесвера, а также конкретными местами дислокации.
"Полигоны в Рукли и Руднинкай будут полностью использованы для тренировок и учений немецкой бригады", – цитирует его пресс-служба литовского Минобороны.
По словам Анушаускаса, основная часть бригады будет развернута уже в 2026 году.
"Часть немецких военных приедет в Литву вместе со своими семьями, и мы обязуемся обеспечить необходимую гражданскую инфраструктуру для членов их семей, в частности улучшить сообщение с Германией", – добавил он.
Совместная литовско-немецкая рабочая группа договорилась подписать план развертывания бригады до 22 декабря.
Германия возглавляет многонациональный батальон НАТО, развернутый в Литве, с 2017 года. Пока что Бундесвер разместил в Литве на постоянной основе только так называемый штаб бригады, тогда как боевые подразделения отправляются в страны Балтии только на более длительные учения, а затем возвращаются в свои казармы в Германии.
В Берлине говорили, что планируют отправить дополнительно около четырех тысяч солдат Бундесвера на постоянное место дислокации в Литву для укрепления восточного фланга НАТО.