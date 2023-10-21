На Кіпрі розслідують ймовірний теракт біля посольства Ізраїлю

Уточнено 12:53. У шостому абзаці уточнена кількість затриманих.

Влада кіпрської столиці Нікосії заявила про розслідування вибуху біля посольства Ізраїлю, який стався в ніч на суботу, як імовірну спробу теракту.

Як пише "Європейська правда", про це повідомила кіпрська редакція грецької газети Kathimerini.

Інцидент стався приблизно о 01:40 ночі за місцевим часом. Тоді біля посольства Ізраїлю, розташованого на вулиці Іоанніса Гріпаріса в Нікосії, пролунав вибух.

Під час первинного огляду правоохоронці виявили невеликий металевий предмет приблизно за 30 метрів від посольства. Він містив обмежену кількість піротехнічного матеріалу, який здетонував, не завдавши значної шкоди.

Поліція Нікосії пізніше затримала двох людей віком 17 і 20 років, які перебували неподалік місця вибуху й рухались у бік автомобіля. Там виявили два ножі та молоток. 21-річного водія авто арештували за звинуваченням у нанесенні ножових поранень та зберіганні холодної зброї.

Усіх трьох, а також ще одного 21-річного хлопця, який був в авто, забрали на допит до відділу кримінальних розслідувань поліції Нікосії.

Інцидент біля ізраїльського посольства викликав занепокоєння щодо безпеки в районі, і влада Нікосії не виключає, що може посилити правоохоронні заходи.

Деякі європейські країни вже посилили контртерористичні заходи на тлі нападу ХАМАС на Ізраїль та його дій у відповідь, що, як побоюються спецслужби, може спровокувати хвилю насильства проти єврейських громад або теракти з боку ісламістських груп.

Минулого тижня Франція підвищила рівень терористичної загрози після нападу з ножем у школі, в результаті якого одна людина загинула і ще дві зазнали серйозних поранень. А у Брюсселі посилювали заходи безпеки після теракту з двома загиблими.