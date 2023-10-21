На Кипре расследуют предполагаемый теракт возле посольства Израиля

Уточнено 12:53. В шестом абзаце уточнено количество задержанных.

Власти кипрской столицы Никосии заявили о расследовании взрыва возле посольства Израиля, который произошел в ночь на субботу, как вероятную попытку теракта.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщила кипрская редакция греческой газеты Kathimerini.

Инцидент произошел примерно в 01:40 ночи по местному времени. Тогда возле посольства Израиля, расположенного на улице Иоанниса Грипариса в Никосии, прогремел взрыв.

Во время первичного осмотра правоохранители обнаружили небольшой металлический предмет примерно в 30 метрах от посольства. Он содержал ограниченное количество пиротехнического материала, который сдетонировал, не причинив значительного ущерба.

Полиция Никосии позже задержала двух людей в возрасте 17 и 20 лет, которые находились недалеко от места взрыва и двигались в сторону автомобиля. Там обнаружили два ножа и молоток. 21-летнего водителя авто арестовали по обвинению в нанесении ножевых ранений и хранении холодного оружия.

Всех троих, а также еще одного 21-летнего парня, который был в авто, забрали на допрос в отдел уголовных расследований полиции Никосии.

Инцидент возле израильского посольства вызвал беспокойство относительно безопасности в районе, и власти Никосии не исключают, что могут усилить правоохранительные меры.

Некоторые европейские страны уже усилили контртеррористические меры на фоне нападения ХАМАС на Израиль и его ответных действий, что, как опасаются спецслужбы, может спровоцировать волну насилия против еврейских общин или теракты со стороны исламистских групп.

На прошлой неделе Франция повысила уровень террористической угрозы после нападения с ножом в школе, в результате которого один человек погиб и еще два получили серьезные ранения. А в Брюсселе усиливали меры безопасности после теракта с двумя погибшими.