Бундесвер підтвердив розгортання на Кіпрі для можливої допомоги в евакуації з Гази

Сили Бундесверу в ніч проти суботи завершили розгортання на Кіпрі у межах підготовки до можливої операції з евакуації людей з Близького Сходу, де триває ескалація між угрупованням ХАМАС та Ізраїлем.

Про це йдеться в повідомленні Оперативного командування Бундесверу, пише "Європейська правда".

Збройні сили ФРН зазначили, що в ніч із 20 на 21 жовтня 2023 року розгорнули війська на Кіпрі "з метою посилення власного потенціалу реагування".

"Це завершило розгортання командно-штабного потенціалу оперативної групи для можливої евакуації", – додали у Бундесвері без уточнення подробиць.

Die #BundeswehrimEinsatz verlegte, in der Nacht vom 20.10. auf den 21.10.2023, Kräfte nach Zypern, um die eigene Reaktionsfähigkeit zu erhöhen. Damit ist der Aufwuchs der Führungs- & Planungsfähigkeit des Einsatzverbandes für eine mögliche Option zur Evakuierung abgeschlossen. pic.twitter.com/RE4NaGbrPc — Bundeswehr im Einsatz (@Bw_Einsatz) October 21, 2023

Раніше цього тижня видання Bild із посиланням на джерела у безпекових колах повідомило, що ФРН розгорнула спеціальні підрозділи Бундесверу на Кіпрі, аби підготуватись до можливої операції у зв’язку із загостренням арабо-ізраїльського конфлікту.

За даними Міністерства закордонних справ Німеччини, наразі серед заручників ХАМАС перебувають вісім людей із німецьким громадянством.

Напередодні ХАМАС в односторонньому порядку звільнив двох американських громадянок – мати та її доньку – з "гуманітарних міркувань".

Про участь у переговорах щодо звільнення заручників раніше заявляла Туреччина, а у США не виключали, що можуть залучити військових для звільнення американців із сектору Гази.