Бундесвер подтвердил развертывание на Кипре для возможной помощи в эвакуации из Газы

Силы Бундесвера в ночь на субботу завершили развертывание на Кипре в рамках подготовки к возможной операции по эвакуации людей с Ближнего Востока, где продолжается эскалация между группировкой ХАМАС и Израилем.

Об этом говорится в сообщении Оперативного командования Бундесвера, пишет "Европейская правда".

Вооруженные силы ФРГ отметили, что в ночь с 20 на 21 октября 2023 года развернули войска на Кипре "с целью усиления собственного потенциала реагирования".

"Это завершило развертывание командно-штабного потенциала оперативной группы для возможной эвакуации", – добавили в Бундесвере без уточнения подробностей.

Die #BundeswehrimEinsatz verlegte, in der Nacht vom 20.10. auf den 21.10.2023, Kräfte nach Zypern, um die eigene Reaktionsfähigkeit zu erhöhen. Damit ist der Aufwuchs der Führungs- & Planungsfähigkeit des Einsatzverbandes für eine mögliche Option zur Evakuierung abgeschlossen. pic.twitter.com/RE4NaGbrPc — Bundeswehr im Einsatz (@Bw_Einsatz) October 21, 2023

Ранее на этой неделе издание Bild со ссылкой на источники в кругах безопасности сообщило, что ФРГ развернула специальные подразделения Бундесвера на Кипре, чтобы подготовиться к возможной операции в связи с обострением арабо-израильского конфликта.

По данным Министерства иностранных дел Германии, сейчас среди заложников ХАМАС находятся восемь человек с немецким гражданством.

Накануне ХАМАС в одностороннем порядке освободил двух американских гражданок – мать и ее дочь – по "гуманитарным соображениям".

Об участии в переговорах по освобождению заложников ранее заявляла Турция, а в США не исключали, что могут привлечь военных для освобождения американцев из сектора Газа.