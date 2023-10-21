Прокуратура Швейцарии проверяет, действительно ли из страны финансировали деятельность ХАМАС

Генеральная прокуратура Швейцарии открыла уголовное производство по факту возможного финансирования деятельности группировки ХАМАС со стороны швейцарской пропалестинской организации.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в эфире швейцарского вещателя SRF заявил федеральный прокурор страны Штефан Блеттлер.

Расследование касается в частности деятельности уже распущенной организации "Ассоциация помощи Палестине". Еще 20 лет назад Соединенные Штаты внесли ее в "черный список", но швейцарская прокуратура так и не провела расследование в отношении нее.

Блеттлер утверждает, что расследование относительно вероятного финансирования ХАМАС из Швейцарии началось "за несколько недель" до нападения группировки на Израиль.

Он отказался раскрывать детали, но подтвердил, что обвинение по делу заключается в поддержке террористической организации. При этом в Швейцарии деятельность ХАМАС не запрещена, поэтому прокуратура должна будет в суде доказать, что его надо классифицировать как террористическую группировку.

"Это можно доказать", – уверяет федеральный прокурор Швейцарии, но признает, что судебный процесс займет много времени. Ускорить его можно было бы, если бы Федеральный совет страны объявил ХАМАС запрещенной террористической организацией.

После нападения ХАМАС на Израиль ряд европейских стран приостановили финансирование, которое направлялось на палестинские территории, чтобы проверить, не попадало ли оно в группировку. В то же время Европейский Союз пообещал продолжить гуманитарную помощь палестинцам.

Министерство финансов США объявило о санкциях против десяти физических и юридических лиц, которые играют ведущую роль в террористической группировке ХАМАС или обеспечивают ее финансирование.