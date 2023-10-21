У Греції засудженому за вбивство неонацисту дозволили на п’ять днів вийти з в’язниці

Колишнього речника грецької неонацистської партії "Золотий світанок" Іліаса Касідіаріса, який намагався взяти участь в парламентських виборах у червні цього року, отримав дозвіл вийти із в’язниці на п’ять днів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Касідіарісу дозволили вийти із в’язниці Домокос, що в центральній Греції, в суботу за умови повернення в середу. Причини тимчасового звільнення, як і те, на яких підставах воно було схвалене, не розголошуються.

Речниця грецької поліції Констанція Дімогліду уточнила AFP, що засуджений повинен зобов'язаний з'являтися до поліцейського відділку один раз на день.

Ув'язнений подав прохання про звільнення на початку вересня, але тоді рішення відклали до завершення місцевих виборів, оскільки Касідіаріс був кандидатом на посаду мера Афін і набрав на 8,3% голосів.

42-річний Іліас Касідіаріс був засуджений у 2020 році до 13 років позбавлення волі разом із іншими членами "Золотого світанку" через убивство антифашистського репера Павлоса Фіссаса та інші злочини, зокрема напади й керівництво злочинною організацією.

В ув’язненні Касідіаріс продовжує вести YouTube-блог, який має 140 тисяч підписників, а також формально залишається лідером іншої ультраправої "Національної партії", яку цього року не допустили до парламентських виборів.

Тим не менш, ув’язнений підтримав іншу ультраправу силу – "Елліни", яка отримала понад 240 тисяч голосів і 12 місць у парламенті.

Крім того, Касідіаріс є відкритим шанувальником Третього Райху і має татуювання свастики на лівій руці.