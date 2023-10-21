В Греции осужденному за убийство неонацисту разрешили на пять дней выйти из тюрьмы

Бывший спикер греческой неонацистской партии "Золотой рассвет" Илиас Касидиарис, который пытался принять участие в парламентских выборах в июне этого года, получил разрешение выйти из тюрьмы на пять дней.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Касидиарису позволили выйти из тюрьмы Домокос, что в центральной Греции, в субботу при условии возвращения в среду. Причины временного освобождения, как и то, на каких основаниях оно было одобрено, не разглашаются.

Пресс-секретарь греческой полиции Констанция Димоглиду уточнила AFP, что осужденный должен обязан являться в полицейский участок один раз в день.

Заключенный подал прошение об освобождении в начале сентября, но тогда решение отложили до завершения местных выборов, поскольку Касидиарис был кандидатом на должность мэра Афин и набрал 8,3% голосов.

42-летний Илиас Касидиарис был приговорен в 2020 году к 13 годам лишения свободы вместе с другими членами "Золотого рассвета" за убийство антифашистского рэпера Павлоса Фиссаса и другие преступления, в том числе нападения и руководство преступной организацией.

В заключении Касидиарис продолжает вести YouTube-блог, который имеет 140 тысяч подписчиков, а также формально остается лидером другой ультраправой "Национальной партии", которую в этом году не допустили к парламентским выборам.

Тем не менее, заключенный поддержал другую ультраправую силу – "Эллины", которая получила более 240 тысяч голосов и 12 мест в парламенте.

Кроме того, Касидиарис является открытым поклонником Третьего Рейха и имеет татуировку свастики на левой руке.