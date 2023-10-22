США розгортають додаткові системи THAAD і Patriot на Близькому Сході

Збройні сили США надсилають більше систем протиракетної оборони на Близький Схід і розміщують додаткові війська для підготовки до розгортання у відповідь на ескалацію в регіоні в останні дні.

Про це заявив міністр оборони Ллойд Остін у суботу, пише "Європейська правда".

"Після детального обговорення з президентом Байденом нещодавньої ескалації з боку Ірану та його проксі-сил у регіоні Близького Сходу я сьогодні розпорядився вжити низку додаткових кроків для подальшого зміцнення позиції Міністерства оборони в регіоні", – зазначив Остін.

Ці кроки, за його словами, посилять регіональні зусилля зі стримування, посилять захист сил США в регіоні та допоможуть у захисті Ізраїлю.

"Я… активізував розгортання батареї комплексу рухомого наземного базування для висотного заатмосферного перехоплення ракет (THAAD) і додаткових батальйонів Patriot в місцях дислокації по всьому регіону з метою посилення захисту американських військ", – зазначив Остін.

Системи THAAD і Patriots є системами протиповітряної оборони, призначеними для збивання балістичних ракет короткої, середньої та середньої довжини.

Остін також віддав додаткову кількість наказів про готовність до розгортання військ в рамках виваженого планування на випадок надзвичайних ситуацій з метою підвищення їхньої готовності і здатності до швидкого реагування в разі потреби.

Крім того, глава Пентагону нагадав, що розпорядився відправити до східної частини Середземного моря ще одну ударну групу на чолі з авіаносцем "Дуайт Ейзенхауер".

"Ця авіаносна ударна група доповнює авіаносну ударну групу на чолі з авіаносцем "Джеральд Форд", яка зараз діє в східній частині Середземного моря. Вона ще більше посилить наші сили і зміцнить наші можливості і здатність реагувати на різноманітні непередбачувані обставини", – додав Остін.

З початку конфлікту між Ізраїлем і бойовиками ХАМАС в Газі стався сплеск нападів на війська США в Іраку та Сирії.

Минулого тижня військовий корабель США збив понад десяток безпілотників і чотири крилаті ракети, випущені підтримуваними Іраном хуситами з Ємену.

Нагадаємо, Білий дім у п’ятницю, 20 жовтня, звернувся до Конгресу США із запитом на майже $105 мільярдів на фінансування допомоги Україні, Ізраїлю та безпеки кордонів США.

19 жовтня президент США Джо Байден у прайм-тайм – о 20:00 за Вашингтоном – звернувся до нації зі спеціальною промовою, у якій пояснював, чому підтримка України та Ізраїлю важлива для національної безпеки США.